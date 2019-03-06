وكالات - دعت الولايات المتحدة مساء أمس، الثلاثاء 5 مارس 2019، الجزائر إلى إحترام حقّ التظاهر، في الوقت الذي يتظاهر فيه آلاف الجزائريين منذ أيام عديدة ضدّ ترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وقال المتحدّث بإسم الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو للصحافيين "نحن نراقب هذه التظاهرات في الجزائر وسنواصل فعل ذلك"، مشدّدا على أنّ "الولايات المتحدة تدعم الشعب الجزائري وحقّه في التظاهر السلمي".
وهذا أول ردّ فعل أمريكي على الوضع في الجزائر منذ بدأت التظاهرات في هذا البلد رفضا لترشّح بوتفليقة لولاية خامسة.
لكنّ ردّ فعل الولايات المتحدة لم يتطرّق إلى دوافع الإحتجاجات ولا إلى ترشّح الرئيس المنتهية ولايته لعهدة خامسة.
كانت هذه تفاصيل خبر في أوّل ردّ فعلٍ أمريكي / واشنطن تدعو الجزائر لإحترام حقّ التظاهر وتقول إنها تراقب المظاهرات وستواصل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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