إنقاذ أكثر من 80 مهاجراً قبالة جزيرة إيطالية

قال مسؤولون إن السلطات المالطية أنقذت 87 مهاجراً من قارب خشبي قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية ومن المقرر أن يصلوا إلى مالطا، اليوم الأربعاء.

وقالت القوات المسلحة في مالطا إن زورق دورية تابعا لها نقل المهاجرين في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بعد تعطل سفينة إيطالية أرسلت لإنقاذهم.

ودخلت إيطاليا في عدد من المشاحنات مع مالطا، أصغر دول الاتحاد الأوروبي، بشأن من الذي يتعين أن يستقبل المهاجرين الذين يعثر عليهم في البحر المتوسط.

وقال رئيس وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" الشهر الماضي إن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي انخفضت بحدة للعام الثالث على التوالي في 2018.

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