خادم الحرمين يعزي الرئيس الأميركي في ضحايا إعصار ألاباما

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة إلى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية إثر الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة الأميركية وما نتج عنها من وفيات وإصابات.بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) على موقعها الرسمي.

وقال خادم الحرمين الشريفين: "علمنا بنبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة الأميركية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لاتروا أي مكروه".

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