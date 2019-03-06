قبرص تحتج على ممارسات تركيا في التنقيب عن النفط بمنطقتها الاقتصادية

قدمت قبرص احتجاجا للأمم المتحدة على تنقيب تركيا عن مواد هيدروكربونية عند حدود الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر اليوم الأربعاء أن قبرص سلمت
وأوضح كورنيلو أن ما تفعله تركيا ينتهك حقوق قبرص السيادية التي ينص عليها القانون الدولي، وبالأخص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار.
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