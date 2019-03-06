مقتل شخص وإصابة 4 آخرين من أفراد الشرطة العراقية في انفجار عبوة ناسفة

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأربعاء، مقتل فرد بالشرطة وإصابة أربعة آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ عملية أمنية شمالي ديالى، وفقًا لوكالة

أنباء الشرق الأوسط.وقال الإعلام الأمني العراقي إن "القوات الأمنية نفذت عملية واسعة لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي فيقضاء المقدادية بمحافظة ديالى".وأضافت أنه "خلال هذه العملية انفجرت عبوة ناسفة قرب دورية للشرطة؛ ما أسفر عن استشهاد أحد أفرادها وإصابة أربعة آخرين على طريق زراعي في أطراف بساتين قرية توكل شمال قضاء المقدادية".