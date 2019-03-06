إنقاذ 87 مهاجرًا قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

أعلنت القوات المسلحة في مالطا إنقاذ 87 مهاجرا كانوا على ظهر قارب خشبي قبالة جزيرة (لامبيدوزا) الإيطالية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
عقب تعطل سفينة إنقاذ إيطالية كان قد تم الدفع بها إليهم.
وأوضحت القوات أن زورقا تابعا لها نقل المهاجرين إلى مالطا
يشار إلى أن إيطاليا انخرطت في عدد من المشاحنات مع مالطا - أصغر
وقد انخفض عدد المهاجرين الوافدين على الاتحاد الأوروبي بشكل غير شرعي للسنة الثالثة على التوالي في عام 2018، ذلك وفقا لبيانات وكالة مراقبة الحدود بالاتحاد الأوروبي (فرونتكس).
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