قتلى وجرحى في اصطدام شاحنة مع حافلة ركاب بجنوب روسيا

أعلنت الشرطة المحلية الروسية اليوم الأربعاء عن سقوط 6 قتلى وعدد من الجرحى، لم يتم إحصاؤهم بعد، جراء اصطدام شاحنة لنقل البضائع مع حافلة ركاب، على طريق

السيارات السريع الفيدرالي "قوقاز" في جنوب روسيا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقالت الشرطة إن الحادث وقع بالقرب من مدينة

(نيفينوميسك) في إقليم (ستافروبول) بجنوب روسيا، حيث انحرفت شاحنة عن مسارها، وانتقلت إلى الاتجاه المعاكس للسير، لتصطدم بحافلة صغيرة كان بداخلها 8 أشخاص، لافتة إلى أن سائق الشاحنة نام أثناء القيادة، وفقد السيطرة على شاحنته.