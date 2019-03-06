استئناف حركة الطيران في المطار الدولي بكينيا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكينية (كينيا إيرويز) اليوم الأربعاء استئناف حركة الطيران في المطار الدولي الرئيسي بالعاصمة (نيروبي) عقب اضطرابها جراء إضراب عمالي على خلفية مطالب بزيادة الأجور، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقالت الشركة - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، إن الركاب بدأوا في الصعود على متن الرحلات التي تم تأجيها جراء إضراب عمال المطار.



ويأتي الإضراب على خلفية فشل اتحاد عمال الطيران الكيني

على التوصل إلى حل مع شركة الطيران لتسوية الخلاف القائم على الأجور، فيما كشفت وسائل الإعلام المحلية أنه تم اعتقال رئيس الاتحاد "موس نديما" بعد وقت قصير من قيامه بإلقاء كلمة في المطار، ذلك إلى جانب صدور أمر قضائي يلزم العمال بتعليق الإضراب.