فنزويلا..غوايدو يهدد بشل القطاع العام لإسقاط مادورو

أجرى زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، محادثات مع اتحادات القطاع العام، أمس الثلاثاء، لبحث القيام بإضرابات للمساعدة في إسقاط الحكومة، في وقت قال الرئيس نيكولاس مادورو إن "أقلية مخبولة" عازمة على زعزعة استقرار البلاد وإنها

ستُهزم، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية.

وستزيد الإضرابات الضغط على مادورو بمنح الملايين من الموظفين الحكوميين، الذين يمثلون حصنًا تقليديًّا للدعم الحكومي، فرصة لإبداء إحباطهم تجاه إدارة شهدت أعمق أزمة اقتصادية

في فنزويلا.

وانتهك غوايدو حظر سفر وقام بجولة في دول أميركا اللاتينية لحشد الدعم لمساعيه لتشكيل حكومة انتقالية قبل إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال غوايدو، الذي تعترف به معظم الدول الغربية على أنه الرئيس الشرعي لفنزويلا، في مؤتمر صحفي: "يعتقدون أن الضغط بلغ الحد الأقصى... عليهم أن يدركوا أن الضغط بدأ للتو".