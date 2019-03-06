نائب رئيس البرلمان اللبناني: لا بد من إبعاد السياسة عن ملف مكافحة الفساد

دعا نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إيلي الفرزلي، إلى إبعاد السياسة عن ملف مكافحة الفساد في لبنان، وأن يتولى القضاء وحده هذا الأمر، معتبرا أن محاولات البعض رفع سقف التحدي وطرح القضايا في هذا الشأن عبر وسائل الإعلام، يعد تسييسا للأمر ويستهدف الحيلولة دون أن يلعب القضاء دوره المنوط به، وفقا لوكالة أنباءالشرق الأوسط.
قال الفرزلي إن المسائل القضائية لها مسارها الطبيعي الذي يقوم على إتمام التحقيقات في أي قضية قبل التوصل إلى نتيجة قاطعة، مشيرا إلى أن أي شخص يظل بريئا حتى تثبت إدانته.
وأشار إلى وجود محاولات لـ"منع القضاء من أخذ مجراه في التحقيقات المتعلقة
واعتبر أن من بين الجوانب الإيجابية للمرحلة الراهنة من عمر لبنان، المراقبة الشعبية من قبل المواطنين، وهو ما سيترتب عليه أن لن تمر أية قضية دون مساءلة أمام الرأي العام على الأقل، وأن المسئولين أصبحوا يعلمون ذلك.
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