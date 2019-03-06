إسرائيل تعتقل 6 فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء ستة فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال نادي الأسير - في بيان اليوم - إن الاحتلال اعتقل فلسطينيين اثنين من محافظة بيت لحم، وواحدا من كل من رام الله، وجنين، ونابلس، كما اعتقل شابا يدعى مهند إدريس، وهو أحد حراس المسجد الاقصى من القدس.



فيما أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم وحدتين سكنيتين لعائلة الأسير عرفات ارفاعية في مدينة الخليل، واستدعت أسيرا محررا.

وقال شقيق الاسير عطية ارفاعية إن قوات الاحتلال داهمت منزل العائلة وسلمتهم إخطارا بهدم الشقتين في عمارة

مكونة من خمسة طوابق، إحداهما تعود للعائلة وتبلغ مساحتها 150 مترا في الطابق الرابع، والأخرى بمساحة 150 مترا في الطابق الثاني تعود للأسير عرفات، وأمهلتهم حتى 11 مارس الجاري لإخلاء منزليهما.



يذكر أن الأسير إرفاعية اتهم بقتل مستوطنة في مدينة القدس، وهو معتقل لدى الاحتلال منذ شهر.



في سياق آخر، سلمت قوات الاحتلال، الأسير المحرر مصعب الزغير بلاغا لمراجعة مخابراتها، عقب دهم منزله في مدينة الخليل، كما اقتحمت عددا من البلدات والمنازل.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن تلك القوات داهمت بلدة الظاهرية، وقرية بيت الروش جنوبا، ونصبت حواجزها العسكرية عند مدخلي بلدة اذنا الشمالي "الليه" والشرقي لبلدة حلحول "النبي يونس"، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقات ركابها، ما عرقل حركة التنقل في المكان.

من ناحية أخرى، أصيب فلسطينيان، أحدهما بجروح خطيرة، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة حلحول شمال الخليل.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول، لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين الذين اقتحموا مسجد النبي يونس.



وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت في المكان بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز باتجاههم، ما أدى إلى اصابة فلسطينيين اثنين أحدهما جروحه خطيرة، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.

