تركيا تنسق لعملية عسكرية مشتركة مع إيران شمال سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 مارس 2019 01:47 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت تركيا الأربعاء أنها تأمل في إطلاق عملية مشتركة مع إيران ضد متمردي حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل أنقرة منذ أكثر من 30 عاما.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية “إن شاء الله سنشن عملية مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني”.

وأضاف أن “شن عملية مشتركة اقتراح تدافع عنه منذ فترة طويلة الدولة التركية ونحاول معا التقدم في هذه القضية وهناك مبادلات عديدة بين أجهزة استخباراتنا”.

ولم يذكر الوزير التركي تفاصيل إضافية لكن أنقرة تحدثت مرارا في السنوات الأخيرة عن عملية عسكرية تركية إيرانية ضد المتمردين الأكراد في شمال العراق المحاذي لتركيا وإيران.

ويملك كل من حزب العمال الكردستاني وحزب الحياة الحرة في كردستان (بيجاك) الإيراني المرتبط به، قواعد خلفية في العراق.

وفي 2017، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد زيارة لرئيس الأركان الإيراني إلى أنقرة، أن عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في العراق مطروحة.

من جهة أخرى، تنجز تركيا بناء “جدار أمني” على حدودها مع إيران لمنع تنقل المتمردين الأكراد في الاتجاهين بين البلدين.

ويخوض حزب العمال الكردستاني حركة تمرد ضد الدولة التركية منذ 1984. وقتل أكثر من أربعين ألف شخص بينهم عدد من المدنيين في المواجهات بين قوات الأمن وحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا “منظمة إرهابية”.

المصدر: اسطنبول – فرانس برس