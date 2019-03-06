كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: للأوضاع المعقدة في الشرق الأوسط تداعيات على روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال مرتعا للتنظيمات الإرهابية، ما ينعكس سلبا على الوضع الأمني في روسيا.

وقال بوتين اليوم في اجتماع قيادة جهاز الأمن الروسي: "الأوضاع في الشرق الأوسط وبعض المناطق الأخرى لا تزال معقدة. أتطرق إلى هذه المسألة لأنها تنعكس علينا. لا تزال هناك بؤر عنف وعدم استقرار، ما يشكل أرضية لنشاط التنظيمات الإرهابية، لا سيما في الأراضي الروسية".