كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلام السويسري: بوتفليقة يعاني مشاكل بالتنفس والأعصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام سويسرية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعاني مشاكل في التنفس والأعصاب.

وأضافت المصادر أن الرئيس بوتفليقة بحاجة لعناية طبية مركزة.

وكان الرئيس، الذي يتولى المنصب منذ 1999، قد قال يوم الأحد إنه سيترشح في انتخابات 18 أبريل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيدعو لانتخابات مبكرة لإيجاد خلف له، بعد عقد مؤتمر وطني لبحث الإصلاحات ودستور جديد.

ولم يظهر بوتفليقة في أي مناسبة عامة منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013. ولا يزال في مستشفى بجنيف لإجراء فحوص طبية.

وشهدت الجزائر، مسيرات شعبية ضخمة، في العاصمة وعدة ولايات، احتجاجا على ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة للمرة الخامسة على التوالي.