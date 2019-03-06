كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تمدد الحظر على مبيعات الأسلحة للسعودية حتى نهاية مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الألمانية قررت تمديد الحظر على بيع الأسلحة للسعودية حتى نهاية مارس.

وقال "ماس": "قررنا في الحكومة الألمانية تمديد الحظر على صادرات الأسلحة إلى السعودية حتى نهاية مارس".

وأضاف "ماس"، أن التصاريح التي صدرت في وقت سابق للشركات الألمانية لتصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ستكون باطلة حتى نهاية مارس.