كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد توتر العلاقات.. إيران وفرنسا تعتزمان تبادل السفراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولون، اليوم الاربعاء، أن إيران وفرنسا ستتبادلان السفراء، لينتهي بذلك تأخرًا دام قرابة عام، بسبب مزاعم مسؤولي المخابرات في طهران بشن هجمات في باريس.

ووفق صحيفة "Official Gazette"، تم تعيين فيليب ثيابود، المبعوث السابق لباكستان والذي سبق له تمثيل فرنسا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سفيرا لدى جمهورية إيران.

وحسبما ذكر مصدر رسمي في طهران لوكالة "فرانس برس"، فقد تم تعيين بهرام قاسمي، وهو مبعوث سابق لإسبانيا وإيطاليا والمتحدث الرسمي الحالي لوزارة الخارجية، سفيرًا جديدًا لإيران في فرنسا.