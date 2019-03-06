كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنقرة: تركيا وإيران تُعد عمليات مشتركة ضد المسلحين الأكراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، بأن تركيا وإيران تستعدان للقيام بعمليات مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

وقال "صويلو"، "لوكالة "الأناضول" للانباء: "تركيا وايران تُعدان عمليات مشتركة ضد إرهابيي حزب العمال الكردستاني".

ووفقاً للوزير، فإن تركيا تُحارب حزب العمال الكردستاني بفاعلية، حيث انخفض نشاطه في جنوب شرق تركيا بشكل ملحوظ.

وأضاف، أن المنظمة الإرهابية تمر بأصعب فترة في تاريخها.

تحارب الحكومة التركية حزب العمال الكردستاني، الذي يسعى إلى إقامة حكم ذاتي كردي في تركيا، منذ أوائل الثمانينيات.

وفي العام 2013، وافق حزب العمال الكردستاني وأنقرة على وقف إطلاق النار، لكنه انهار بعد عامين فقط، بعد وقوع عدد من الهجمات الإرهابية التي يُزعم أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني قاموا بها.