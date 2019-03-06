مدرب الرجاء يكشف عن لائحته لمباراة “الأوصيكا”

كشف باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء الرياضي، عن قائمة 20 لاعباً المدعوة لمباراة أولمبيك خريبكة، عشية اليوم الأربعاء، برسم مؤجل الجولة 20 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، والتي سيستضيفها الملعب البلدي لبرشيد.

وسيفتقد النسور الخضر لخدمات مجموعة من اللاعبين، على رأسهم العميد بدر بانون بسبب الإيقاف، في حين يواصل عبد الجليل جبيرة، وسند الورفلي، ومحمود بنحليب الغياب عن المجموعة بسبب الإصابة.

وفيما يلي القائمة الكاملة لمباراة اليوم:

أنس الزنيتي

محمد بوعميرة

محمد الشنوف

عبد الرحيم الشاكير

سعد لكوحال

فابريس نغاه

عمر بوطيب

محمد الدويك

ليما مابيدي

زكرياء الوردي

صلاح الدين باهي

عبد الإله الحافيظي

سيف الدين العلمي

أيوب ناناح

أنس جبرون

زكرياء حدراف

سفيان الرحيمي

محسن ياجور

هشام إصلاح

محمد شعبان.