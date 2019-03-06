بعد ليلة دامية.. الأساتذة يعودون للتظاهر تنديدا بالتدخلات والأمنية وتأكيدا على رفض التعاقد -فيديو

عاد الأساتذة المتعاقدون، صباح اليوم الأربعاء، للتظاهر في مختلف المدن المغربية بعد ليلة رعب حقيقية عاشوها الليلة الماضية، حينما قررت السلطات، في وقت متزامن، التدخل لتفكيك الإعتصامات التي ينظمونها أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مطالبين بالترسيم في الوظيفة العمومية.

وشهدت مدن بني ملال وفاس، صباح اليوم الأربعاء، مسيرات نظمها الأساتذة تنديدا بالتدخلات الأمنية وتأكيدا على مطالبهم، وهي المسيرات التي التحق بها عدد من الأساتذة المرسمين تضامنا مع زملائهم.

وفي الدار البيضاء، وبعد ليلة أمس التي خلفت إصابات عديدة، عاد الأساتذة للتجمع في ساحة مارشيال، احتجاجا على التدخلات الأمنية، التي امتدت إلى ساعات متأخرة من ليلة وشملت إلى جانب العاصمة الإقتصادية كلا من مدن بني ملال والعيون وفاس وتطوان وغيرها من المدن، واستعملت في بعضها المياه لتفريق المعتصمين، كما جرت مطاردات للتجمعات المتبقية منهم.

وخلفت هذه التدخلات الأمنية إصابات عديدة في صفوف رجال التعليم، نقلوا على إثرها إلى المستشفيات، لعلاج الجروح المتفاوتة الخطورة التي تعرضوا لها فيما أصيب بعضهم بكسور في الأطراف، وفق مصادر”اليوم 24″.