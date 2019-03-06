راتب الرجال أعلى من النساء.. “CNSS” تكشف أرقام المغربيات المصرح بهن

بلغت نسبة النساء المأجورات المصرح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 31 بالمائة كمعدل، خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2018، وهي نسبة مرتفعة بشكل طفيف عن تلك المتعلقة بالساكنة المغربية النشيطة، نسبة26 بالمائة خلال الفترة نفسها.

وحسب مذكرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتعلق بحضور العنصر النسوي في الأنشطة المؤدى عنها، فإن عدد المأجورين من العنصر النسوي المصرح بهن لدى الصندوق انتقل من 184 ألفا و 623 سنة 1990 إلى مليون و109 ألفا و737 برسم سنة 2018.

وأشارت المذكرة أيضا، إلى أن الصناعات التحويلية شغلت مزيدا من النساء بحصة تبلغ 25 بالمائة، تلتها التجارة (15 بالمائة)، والزراعة والصيد والغابات (10بالمائة) والتعليم (8 بالمائة).

وفي الشق المتعلق بالأجور، أفادت المذكرة إلى أن متوسط الراتب الشهري المصرح به بالنسبة للرجال (5422 درهم)، وهو أعلى من الراتب المصرح به بالنسبة للعنصر النسوي (4692 درهم) في عام 2018.

وأظهرت المذكرة أيضا أن 39 في المائة من النساء المصرح بهن لدى الصندوق سنة 2018 ، استفدن من تعويضات خاصة بملفات المرض ضمن إطار التأمين الإجباري.