حجز 18 كيلوغراما من مخدر الشيرا في معبر باب سبتة

تمكنت عناصر فرقة المراقبة المشتركة بين الأمن الوطني والجمارك في معبر باب سبتة، من حجز 18 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي، ليلة أمس الثلاثاء.
وأفاد مصدر جمركي لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عناصر فرقة المراقبة المشتركة عثرت، صباح أمس، على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة بعناية في تجاويف معدة على مستوى واقي الصدمات، والجزء الخلفي من هيكل سيارة خفيفة، كانت في طريقها لمغادرة التراب الوطني.
وأضاف المصدر نفسه أنه تمت إحالة سائق السيارة، وهو مغربي الجنسية، على الفرقة الولائية للشرطة القضائية في تطوان لاستكمال التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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