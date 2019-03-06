رونار يحتفل بثنائي الأسود زياش ومزراوي بعد مباراة ريال مدريد

احتفل هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، بالثنائي حكيم زياش ونصير المزراوي، بعد مباراة فريقهما أياكس أمستردام وريال مدريد، مساء أمس الثلاثاء، برسم إياب دور 16 لمسابقة “تشامبيونز ليغ”.
وحرص رونار على متابعة القمة الكروية بين الأياكس وريال مدريد من مدرجات ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، قبل أن يلاقي اللاعبين بعد إسدال الستار على المباراة، بحضور وكيل أعماليهما النخلي.
ويتواجد حالياً مدرب الأسود بإسبانيا، حيث حرص على متابعة المباراة الأخيرة لليغانيس وليفانتي، كما سبق له الحضور إلى مبارة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، لحساب إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
جدير ذكره، أن الثنائي ومزراوي، قدما مباراة كبيرة أمام ريال مدريد، حيث تمكنا من العبور إلى دور ربع النهائي رفقة أياكس أمستردام، بعد الفوز أمام رجال سانتياغو سولاري بأربعة أهداف مقابل واحد.
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