المتعاقدون يعيشون ليلة سوداء في 6 مدن..ضرب ودماء وإصابات جراء تدخلات أمنية-صور

عاش الأساتذة المتعاقدون، ليلة أمس الثلاثاء، رعبا حقيقيا في عدد من المدن، جراء تدخل الأمن لفك اعتصاماتهم.

وخلفت اعتصامات الأساتذة المتعاقدين، يوم أمس الثلاثاء، مجموعة من الإصابات في صفوف المتعاقدين، الذين تم تفريقهم، وفك معتصماتهم بالقوة من طرف القوات العمومية.

وخلق خبر وفاة أستاذة في مراكش رعبا لدى الجميع، وهو الخبر، الذي راج على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى إثره صرح الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم في مراكش، لـ”اليوم 24″ أن خبر الوفاة غير صحيح، مؤكدا أن حالتها خطيرة، جراء تدخل القوات العمومية.

وأكد المتحدث ذاته أن الأستاذة تم نقلها إلى قسم المستعجلات في المستشفى الجهوي في مراكش، حيث تقدم لها الإسعافات الضرورية، وحالتها مستقرة.

وكانت القوات العمومية، في، وقت متأخر من ليلة أمس، قد تدخلت بقوة في كل من مدن فاس، ومراكش، والرشيدية، وبني ملال، والدارالبيضاء، وأكادير، لفض الاعتصامات، التي خلفت عدة إصابات متفاوتة الخطورة، واعتقالات في صفوف الأساتذة.