بعد شغب الكلاسيكو وملعب وجدة الشرفي..لجنة الاستئناف تحسم اليوم في عقوبات الأندية

تجمع اللجنة المركزية للاستئناف التابعة لجامعة الكرة، اليوم الأربعاء، من أجل البث في عدد من عقوبات الأندية الوطنية، والتي قدمت استئنافها بعد القرارات الجزرية المسلطة في حقها من طرف اللجنة التأديبية والروح الرياضي.

ويبقى فريق الرجاء الرياضي والجيش الملكي، على رأس قائمة الأندية التي قدمت باستئنافها أمام اللجنة المذكورة من أجل تخفيض العقوبة المسلطة ضدهما، بعد أحداث الشغب والفوضي التي سجلتها مباراة الكلاسيكو المحلي بين الطرفين، والتي تم اعتقال عدد من المناصرين بعدها، بتهمة التخريب، والعنف ضد رجال الأمن، والشغب وحيازة الشهب الاصطناعية.

وقدم الرجاء والجيش دفوعاتهما إلى لجنة الاستئناف، خصوصاً وأن اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضي قررت خوض كل من النسور الخضر لـ 4 مباريات “ويكلو”، وإثنتين لصالح الجيش الملكي، مع غرامات مالية ثقيلة بلغت 110 ألف درهماً.

في المقابل، فريق المولودية الوجدية، بدوره ينتظر ما سيسفر عنه اجتماع اليوم الحاسم، بعد العقوبات الصارمة المسلطة في حقه، بعد حالة الشغب والفوضى التي سجلها الملعب الشرفي بالمدينة قبل أسبوعين، في مباراة الكلاسيكو المحلي أمام نهضة بركان.

وقررت اللجنة معاقبة فريق مولودية وجدة، مستضيف بإجراء 5 مباريات نافذة بدون جمهور، مع تغريمه 85 ألف درهماً، والإلزام بإصلاح جميع الأضرار بالملعب الشرفي بمدينة وجدة، بعد تحديد قيمتها الإجمالية من طرف إدارة الملعب.