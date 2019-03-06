بسبب الأشغال.. الطريق بين ميسور وإنجيل مقطوعة غدا الخميس

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم الخميس، أن الطريق الإقليمية رقم 5108، الرابطة بين ميسور، وإنجيل في إقليم بولمان ستعرف، غدا الخميس، من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الرابعة عصرا، انقطاعا أمام حركة السير، وذلك بسبب أشغال التتريبات بهذه الطريق.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الأشغال ستتم بين النقطتين الكيلومتريتين رقم 34 و35 على مستوى منطقة فم العلق، مضيفة أنه يمكن تحويل الاتجاه عبر الطريق الجهوية رقم 503 بين إنجيل، وبولعجول، على طول 48 كلم؛ والطريق الوطنية رقم 13 بين بولعجول، وميدلت على طول 50 كلم؛ والطريق الوطنية رقم 15 بين ميدلت، وميسور على طول 71 كلم.

ودعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المواطنين إلى تتبع نشراتها الإخبارية، التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية، أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة، التابع لمديرية الطرق على الرقم الهاتفي 05.37.71.17.17.