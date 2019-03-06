غنايم يبحث مع مجلس جديدة المكر تطورات مخطط الطنطور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قام النائب عن القائمة العربية الموحدة، مسعود غنايم، بزيارة المجلس المحلّي في جديدة المكر، مؤخرا، برفقة مجموعة من أعضاء اللجنة الشّعبيّة، واجتمع بالرئيس سهيل ملحم لبحث آخر المُستجدات وكيفيّة مُواصلة التّعاون لإلغاء هذا المُخطّط.

وجاءت الزيارة مُتابعةً لقضيّة مُواجَهَة المُخطّط السّكني في الطّنطور على أرض جديدة المكر.

تحدث النائب غنايم عن تواصله مع وزارة البناء والإسكان وعن طلبه جلسة مستعجلة للمجلس والأهالي مع وزير المالية، موشيه كحلون، بصفته المسؤول عن مجلس التخطيط القطري ولجان التخطيط، وذلك لكي يستمع لمعارضتهم لهذا المشروع وأخذ هذا الموقف بعين الاعتبار.

واستعرض رئيس المجلس وأعضاء اللجنة الشعبية خلال الجلسة أهم الإجراءات النضالية التي قاموا بها والتي تم تخطيطها للمستقبل.

وثمّن غنايم نضال الأهل في جديدة المكر، وأثنى على جهودهم وعملهم، وقال إن "تكامُل وتضافُر الجهود الشعبيّة والسياسيّة والمهنيّة هو المعادلة الصحيحة لنجاح هذا النّضال".