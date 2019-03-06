تجدد تبادل القصف بين الهند وباكستان في كشمير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجدد تبادل القصف، اليوم الأربعاء، بين الهند وباكستان في إقليم كشمير المتنازع عليه، رغم الجهود الدبلوماسية لخفض حدة التوتر بين البلدين.

وقال مسؤولون إن الجنود الهنود والباكستانيين قصفوا المواقع العسكرية والقرى بطول حدودهما المزودة بوسائل الدفاع العسكري المكثف في إقليم كشمير المتنازع عليه، في أعمال عنف جديدة.

واتهم الجيشان كل منهما الآخر بالبدء في إطلاق قذائف المدفعية وقذائف الهاون والأسلحة الخفيفة اليوم الأربعاء.

ولم ترد على الفور تقارير بسقوط ضحايا.

وكانت قد ارتفعت حدة التوتر منذ اجتازت طائرة حربية هندية الحدود إلى داخل باكستان، الأسبوع الماضي، وقيامها بتنفيذ ما قالت عنه الهند إنها ضربة وقائية ضد مسلحين تتهمهم بتنفيذ تفجير انتحاري في الرابع عشر من فبراير / شباط في الشطر الهندي من كشمير أسفر عن مقتل 40 جنديا هنديا.

وردت باكستان بإسقاط طائرتين هنديتين وأسر أحد الطيارين، تم في وقت لاحق إعادته إلى الهند في بادرة سلام.