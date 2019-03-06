الخليل: مصرع طفلين شقيقين وإصابة ثالث في حريق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي للطفل وائل الرجبي (4 أعوام) مصرعه متأثرا بإصابته البالغة إثر الحريق شب داخل منزل عائلته في البلدة القديمة من مدينة الخليل قبيل منتصف الليلة الماضية. وكان الحريق قد أدى أيضا إلى مصرع شقيقته الطفلة ملاك الرجبي (عاما ونصف) لحظة اندلاع الحريق، وإصابة شقيقهما الثالث بحروق وصفت بأنها خطيرة. يذكر أن الحوادث المنزلية ازدادت في الآونة الأخيرة، وخصوصا الحرائق في البيوت وسقط وأصيب بسببها العشرات، إذ أن غالبية الأُسر والعائلات تستخدم في فصل الشتاء وسائل التدفئة المختلفة للتغلب على البرد في داخل المنزل مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

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