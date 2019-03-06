اعتقال حارس بالأقصى واستدعاء مقدسي للتحقيق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملتها ضد المؤسسات الفلسطينية في المسجد الأقصى، واعتقلت حارس المسجد، مهند إدريس، أثناء خروجه من باب المجلس، وهو أحد أبواب الأقصى، وتم اقتياده إلى مركز توقيف في البلدة القديمة للتحقيق معه.

وفي سياق هجمة الاحتلال، استدعي المواطن المقدسي محمد وهبي، للتحقيق معه بمركز اعتقال وتوقيف "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل وهبي في عقبة الخالدية في البلدة القديمة، صباح اليوم، وعاثت بمحتوياته خرابا خلال عمليات تفتيش استفزازية في محتويات المنزل، قبل تسليم صاحب المنزل مذكرة استدعاء للتحقيق.

وفي غضون ذلك، جددت مجموعات من المستوطنين، اليوم، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في محيط مصلى الرحمة، وسط تواجد مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.