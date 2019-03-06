شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المرصد السوري: قوات النظام تقصف مجددا مناطق سريان الهدنة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:50 مساءً, 6 مارس 2019 م المناطق - وكالات استهدفت الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام السوري، مناطق سريان الهدنة الروسية التركي، في بلدة كفرزيتا وأطرافها بالقطاع الشمالي من الريف الحموي.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، أنه رصد ضربات صاروخية من الطائرات الحربية طالت مناطق في مدينة خان شيخون الواقعة في القطاع الجنوبي من ريف محافظة إدلب، كما استهدفت قوات النظام أماكن في منطقة شير مغار على بعد مئات الأمتار من نقطة المراقبة التركية.

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