طيران إسرائيل التجسسي يخرق سيادة لبنان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:34 مساءً, 6 مارس 2019 م المناطق - وكالات خرقت طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار من نوع “أم كا” على علو متوسط اليوم، سيادة أجواء جنوب لبنان.

وتسللت تلك الطائرة الإسرائيلية المعادية من فوق مزارع شبعا اللبنانية المحتلة الى أجواء قرى وبلدات منطقتي حاصبيا والعرقوب، وقامت بالتحليق بشكل دائري، ليشمل أجواء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ، ومن ثم العودة الى شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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