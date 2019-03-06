شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر وان- إفرا" بدبي بمشاركة 300 خبير والان نبدء بالتفاصيل

افتتح الشيخ نهيان بان مبارك آل نهيان وزير التسامح بدولة الامارات اليوم مؤتمر الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء «وان-إيفرا» بدبي. وعقد المؤتمر في دورته الرابعة عشر بحضور أكثر من 300 خبير في قطاعات الإعلام والطباعة والنشر من أنحاء العالم.



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