شكرا لقرائتكم خبر عن 16 قتيلاً في تفجيرات جلال آباد والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم حاكم ولاية نانغرهار وكبرى مدنها جلال آباد، عطالله خوقياني: "قتل 16 موظفًا في الشركة وأصيب تسعة بجروح" في الهجوم الذي استمر عدة ساعات، مؤكدًا أن قوات الأمن قتلت المهاجمين الخمسة.
وأوضح أن الهجوم بدأ بسماع انفجارين على الأقل، فهرعت قوات الأمن إلى الموقع. ولا تزال عملية لتثبيت الأمن في الموقع، مبينًا أيضًا أن قوات الأمن قامت بتفكيك سترتين مفخختين وسيارة مفخخة وعدد من الألغام التي زرعها المهاجمون.
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