وسائل إعلام: بو تفليقة ما زال في جنيف ويعاني مشاكل بالتنفس والأعصاب

الخليج 365/ بغداد
أفادت وسائل إعلام، الأربعاء، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة ما يزال في العاصمة السويسرية جنيف، مبينةً أن بوتفليقة يعاني مشاكل بالتنفس والأعصاب.
وأضافت، أن بوتفليقة بحاجة لعناية طبية مركزة، مبينةً أنه يعاني مشاكل في التنفس والأعصاب.
أفادت وسائل إعلام، الأربعاء، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة ما يزال في العاصمة السويسرية جنيف، مبينةً أن بوتفليقة يعاني مشاكل بالتنفس والأعصاب.
وذكرت وسائل إعلام سويسرية، وفقاً لقناة "العربية الحدث"، إن الرئيس بوتفليقة ما زال في جنيف.
وأضافت، أن بوتفليقة بحاجة لعناية طبية مركزة، مبينةً أنه يعاني مشاكل في التنفس والأعصاب.
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