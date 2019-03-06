انت الان تتابع رشوة وغموض.. 25 يوما على موعد «البريكست» النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

25 يوما فقط تتبقي على الحدث الأهم في تاريخ بريطانيا الحديث، وهو الخروج بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي، لكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق، فكيف تستعد بريطانيا لهذه اللحظة؟

في الثالث والعشرين من يونيو عام 2016، حسم البريطانيون موقفهم من الاتحاد الأوروبي، وقرروا عبر استفتاء شعبي الانسحاب من الكتلة الأوروبية، ومنذ ذلك الحين، دخلت بريطانيا في سلسلة من المعارك مع بروكسل من أجل التوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، ناهيك عن المعارك الداخلية للموافقة على الاتفاق النهائي، ومع تبقي 25 يوما فقط على موعد "البريكست" النهائي المقرر له 29 مارس الجاري، لا تزال البلاد منقسمة من أجل التوصل لاتفاق، فكيف تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لهذه اللحظة الحاسمة؟

1- التخلي عن نقاط رئيسية في اتفاق البريكست أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن حكومة حزب المحافظين قررت التخلي عن العديد من المطالب الرئيسية في اتفاق "البريكست". وكان أعضاء مجلس العموم البريطاني قد صوتوا الشهر الماضي، من أجل إجبار تيريزا ماي على العودة إلى الاتحاد الأوروبي والتفاوض معهم حول الخطة

1- التخلي عن نقاط رئيسية في اتفاق البريكست أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن حكومة حزب المحافظين قررت التخلي عن العديد من المطالب الرئيسية في اتفاق "البريكست". وكان أعضاء مجلس العموم البريطاني قد صوتوا الشهر الماضي، من أجل إجبار تيريزا ماي على العودة إلى الاتحاد الأوروبي والتفاوض معهم حول الخطة البديلة للحدود الأيرلندية، التي قد تجبر بريطانيا على الانصياع لقواعد الجمارك الأوروبية. وتعهدت ماي إما بالتوصل إلى وضع مهلة محددة لإنهاء هذه الخطة، أو الاتفاق على تدابير بديلة لها، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن النائب العام الإنجليزي جيوفري كوكس، قد تخلى عن هذه المطالب. ومن المتوقع أن يتسبب ذلك في إثارة غضب العديد من السياسيين المحافظين المؤيدين للبريكست، والذين يتهمون رئيسة الوزراء بالتراجع عن تعهداتها. وردا على سؤال حول هذه التقارير اليوم، رفض وزير شؤون المجتمعات جيمس بروكنشاير، إنكار أن الطلبين قد تم إسقاطهما، وقال لهيئة الإذاعة البريطانية إن "النائب العام يواصل عمله لضمان حصولنا على تغييرات ملزمة قانونا للتأكد من أننا لن نستمر نعمل وفقا للخطة البديلة للحدود الأيرلندية". ماي تعلن إجراء تصويت ثان حول بريكست 12 مارس 2- تيريزا ماي ورشوة بـ1.6 مليار جنيه استرليني 2- تيريزا ماي ورشوة بـ1.6 مليار جنيه استرليني قالت الصحيفة البريطانية، إن تيريزا ماي ستطلق اليوم حملة بقيمة 1.6 مليار جنيه أسترليني للبلدات "الأكثر فقرا" في محاولة للفوز بدعمها في اتفاق البريكست. وأضافت أنه سيتم توزيع معظم هذه الأموال على المناطق التي تعد معقلا لحزب العمال، من أجل إعطاء هذه المجتمعات دفعة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي. إلا أن نواب عن الحزب العمال أعربوا عن غضبهم، واتهموا رئيسة الوزراء بأنه "محاولة وقحة" لإقناعهم بدعم خططها قبل إجراء تصويت آخر، كما وصف جون ماكدونيل وزير خزانة حكومة الظل الأمر بأنها "رشوة يائسة". 3- مطالب بتوضيح موقف حزب العمال من عقد استفتاء ثاني 3- مطالب بتوضيح موقف حزب العمال من عقد استفتاء ثاني ونقلت "ميرور" عن مجموعة المستقلين في مجلس العموم، قولها إن حكومة الظل التابعة لحزب العمال يجب أن تدعم بشكل كامل الضغط من أجل الدعوة لاستفتاء ثاني على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في شرم الشيخ.. ميركل تنسف خطط ماي للبريكست وأضافت المجموعة المكونة من النواب الذين استقالوا من حزب العمال وحزب المحافظين بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقضايا أخرى، أنه على المعارضة أن تظهر بجبهة موحدة أكثر من أجل الموافقة على عقد استفتاء جديد على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وفي رسالة مفتوحة، طلبت المجموعة من أعضاء حكومة الظل التخلي عن "الشروط والأحكام" التي تقول إن حزب العمال ربطها بالدعوة إلى عقد استفتاء جديد. واتهمت حزب العمال "بالغموض" بشأن هذه القضية، وتساءلت عما إذا كانت حكومة الظل ستدعم التعديل المشترك، الذي تتبناه أحزاب مختلفة في مجلس العموم، والذي يدعو إلى إجراء استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال تشوكا أومونا المتحدث باسم مجموعة المستقلين في مجلس العموم، إن حزب العمال يحتاج إلى توضيح موقفه، مضيفا أنه "قبل 26 يومًا فقط من موعد الخروج بشكل كامل من الاتحاد الأوروبي، من المهم للغاية أن نعمل جميعا معا في سبيل المصلحة الوطنية لمنح الناس الكلمة الأخيرة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". شعبية حزب العمال البريطاني مهددة بسبب «البريكست» وأشار إلى أنه "يجب إسقاط جميع البنود والشروط المرتبطة بالتصويت، والالتزام بشكل واضح لتحقيق ذلك"، مؤكدا أنه "ليس هناك وقت لنضيعه".

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