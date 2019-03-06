انت الان تتابع أوروبا تعي الدرس.. خطة لمنع تدخل روسيا بالانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يعكف الاتحاد الأوروبي على اتباع خطة تأمين مكتملة الأركان قبل الانتخابات البرلمانية في مايو المقبل، وذلك لضمان عدم تدخل روسيا في توجيه المعترك الانتخابي.

يبدو أن أوروبا تعتزم استيعاب الدرس الذي دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في نفقه بعد الانتخابات الرئاسية عام 2016، التي تحدثت الأوساط الأمريكية بعدها عن تدخل روسي رجَح كفة دونالد ترامب ليفوز برئاسة الولايات المتحدة. ومع التوتر المتزايد بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، فإن حذر بروكسل يتزايد حيال إمكانية القيام بعمليات تأثير أو تدخل لصالح طرف معين، وهو الأمر الذي يسعى الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون وقوعه في الاستحقاق الانتخابي البرلماني، الذي سيعقد في مايو المقبل.

ومع اقتراب موعد انتخابات البرلمان الأوروبي، يستعد المسؤولون الأمنيون لمحاولات محتملة من قبل المتسللين المرتبطين بروسيا للتأثير في عملية التصويت، وربما تعميق الانقسامات في الكتلة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "AFP”. كيف أثر التدخل الروسي في سوريا على علاقاتها بإسرائيل؟ وقال جوليان كينج،

ومع اقتراب موعد انتخابات البرلمان الأوروبي، يستعد المسؤولون الأمنيون لمحاولات محتملة من قبل المتسللين المرتبطين بروسيا للتأثير في عملية التصويت، وربما تعميق الانقسامات في الكتلة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "AFP”. كيف أثر التدخل الروسي في سوريا على علاقاتها بإسرائيل؟ وقال جوليان كينج، مفوض الأمن في الاتحاد الأوروبي لوسائل الإعلام الفرنسية الأسبوع الماضي: "هناك احتمال كبير بأن يحاول البعض التلاعب بالنقاشات وتزييف نتائج الانتخابات الأوروبية". ومن جانبه، كتب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في تقريره الأخير: "من الواضح بالفعل أن هذا هو التصويت البرلماني الأكثر تأثيرًا في تاريخ الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أن ذلك يدعو لمزيد من التأمين. ونفت موسكو منذ فترة طويلة مزاعم الاختراق والتدخل في الانتخابات الخارجية من خلال حملات ممولة عبر وسائل الإعلام الاجتماعية التي يعتقد أنها تديرها وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية. وعلى الرغم من النفي الروسي، إلا أن أوروبا تعي تمامًا المكاسب التي ستجنيها روسيا من وراء مساعدة الحركات الشعبية وإحداث حراك اقتصادي في بلدان الاتحاد الأوروبي، التي يريد بعضها إنهاء عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب ضمها إلى شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. «نيويورك تايمز»: كلينتون تدخل في الانتخابات الروسية عام 1996 التهديد الأكبر، كما يصفه المسؤولون الأوروبيون، هو أن الروس قد يستغلون حالة الحراك السياسي التي ظهرت بقوة في الآونة الأخيرة ببعض الدول، وعلى رأسها فرنسا، وهو ما قد يؤدي إلى استغلال الأمر سياسيًا من قبل موسكو في توجيه الانتخابات لصالح أمر معين. كان هذا هو السيناريو الذي ظهر في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2016، عندما كان يُشتبه في قيام متسللين روس بمحاولة إفساد النتيجة عن طريق اختراق الحزب الديمقراطي، حسب ما ذكرته "فرانس برس". ولم تكن الانتخابات الرئاسية الأمريكية فقط هي التي أثارت قلق الأوروبيين، حيث أكدت الوكالة الفرنسية أن أيادي روسية تم التعرف عليها بشكل واضح، يعتقد أنها كانت مؤثرة على نتيجة الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2017، عندما تم تسريب آلاف الملفات عبر الإنترنت. ويُعتقد أيضًا أن ما يُعرف بالجهات الفاعلة التابعة لروسيا شاركت أيضًا في تصويت بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي، وفي اختراق الأحزاب السياسية الأسترالية الشهر الماضي، كما ذكرت "فرانس برس". الرئيس الروسي: لا نبرر التدخل في الانتخابات الأمريكية ولا نفعل ذلك وقال مصدر في أجهزة الأمن الفرنسية طلب عدم ذكر اسمه لمناقشة المخاطر: "نحن أمام فرصة جيدة لإيقاف شيء كبير قبل انتخابات مايو". في يناير الماضي، حثت المفوضية الأوروبية منصات مثل جوجل وتويتر وعدد كبير من شركات الإعلان، على إحراز مزيد من التقدم في تعهدها بمكافحة "الأخبار المزورة" عن طريق إزالة الحسابات الزائفة وكبح المواقع المشبوهة، وهو ما وصف ضمن الإجراءات الاستعدادية لانتخابات مايو المقبل المصيرية في تاريخ بروكسل.

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