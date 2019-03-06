الان تتابع المملكة ترأس اجتماع اللجنة المعنية بالتصدي للمخططات الإسرائيلية في إفريقيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:
عُقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتصدي للمخططات الإسرائيلية في إفريقيا اجتماعًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية (151) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التي ستعقد أعمالها اليوم في القاهرة.
وتضم اللجنة كلا من المملكة العربية السعودية (رئيسًا) والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة ترأس اجتماع اللجنة المعنية بالتصدي للمخططات الإسرائيلية في إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.