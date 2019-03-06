الان تتابع التحالف: تسجيل 23 خرقا حوثيا لاتفاقية السويد في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 5 دقائق - 2:01 م, 6 مارس 2019 م التعليقات: 0 أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في المين، اليوم، أن انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية لاتفاق السويد في الحديدة بلغت 23 خرقا خلال 24 ساعة. وأوضح التحالف أن مجموع خروقات الحوثيين للاتفاق الدولي بلغ 1959 منذ بداية تطبيقه.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: تسجيل 23 خرقا حوثيا لاتفاقية السويد في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.