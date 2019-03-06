انتحاريون يودون بحياة 16 مواطن على الأقل في أفغانستان

قال مسؤول محلي أفغاني إن انتحاريين ومسلحين هاجموا مكتب شركة بناء في جلال أباد الأفغانية، اليوم الأربعاء، وقتلوا 16 من الموظفين.
وقال المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهارعطا الله خوجياني إن "الهجوم بدأ عندما فجر انتحاريان نفسيهما أمام مكتب الشركة، ثم فتح مسلحون النار".
وأضاف أن خمسة مهاجمين، بينهم انتحاريان وثلاثة مسلحين، قُتلوا أيضاً إلى جانب 16 من العاملين في الشركة، ومنهم عدد من حراسها.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
وجلال أباد هي عاصمة إقليم ننكرهار، على الحدود مع باكستان وأصبحت المعقل الرئيسي لتنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، الذي تحول إلى أحد أخطر الجماعات المتشددة في البلاد منذ 2015.
وقال عضو في المجلس المحلي في ننكرهار سهراب قادري إن "أربعة من موظفي الشركة نقلوا إلى المستشفى، وحالتهم حرجة".
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