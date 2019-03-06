السراج: انتخابات ليبيا ستجرى بحلول نهاية العام

قال فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجرى في بلاده بحلول نهاية العام.

ووفق الخطة الأممية، كانت الانتخابات في ليبيا ستجرى بموعدها المقرر قبل نهاية العام الماضي، إلا أن الاشتباكات المسلحة والفوضى الأمنية التي خلفتها مليشيا الإخوان الإرهابية بالبلاد حالت دون ذلك.

واتفق القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، الأربعاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر إجراء انتخابات عامة في البلاد.

وقال السراج خلال كلمة، الثلاثاء، في طرابلس نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء، إنه اتفق مع حفتر على إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام، مشيراً إلى أنه التقى مع حفتر "من أجل حقن الدماء والوصول إلى صيغة تجنب بلادنا الصراع والتصعيد العسكري".

ويسيطر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على ما يقرب من 90% من مساحة الأراضي الليبية، وذلك بعد إطلاق قوات الجيش الوطني عملية عسكرية شاملة لتحرير مدن الجنوب الليبي من قبضة الجماعات الإرهابية في البلاد.

ويعد اللقاء بين حفتر والسراج في دولة الإمارات هو الثاني بعد لقاء جمعهما في مطلع مايو/أيار 2017، في العاصمة أبوظبي، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على حل الأزمة الليبية سياسياً وأهمية إجراء الانتخابات في البلاد.