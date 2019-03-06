شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الزناتى: نقابة الصحفيين تساهم فى دمج أطفال الوادى الجديد وحلايب ثقافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين الزناتى السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، إنه قد تم الاتفاق مع الإدارة العامة لثقافة الطفل بهيئة قصور الثقافة، على استقبال النقابة بداية الشهر المقبل لوفد من أطفال الوادى الجديد وحلايب وشلاتين، فى إطار الدور الذى تقوم به للمساهمة فى عملية الدمج الثقافى بين أطفال محافظات مصر خاصة الحدودية منها.

وأشار الزناتى، فى بيان له منذ قليل، إلى حرص النقابة على القيام بهذا الدور يأتى فى إطار مسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع المصرى والقيام بدور فعال فيه ويأتى تفعيلا للمشروع الذى تتبناه وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة للثقافة لتحقيق عملية الدمج الثقافى بسن أطفال مصر.

وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن استقبال النقابة لأطفال مطروح جاء فى إطار رسالتها بالاهتمام بالمناطق الحدودية والأجيال الجديدة التى ترى فى نقابة الصحفيين صرحاً كبيراً له دور تنويرى داخل المجتمع المصرى .

من ناحيتها قالت لاميس الشرنوبى مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل بهيئة قصور الثقافة، إن مثل هذا النشاط إنما يأتى فى اطار اهتمام الدولة بالمناطق الحدودية وحرص هيئة قصور الثقافة على الوصول إليها وقيام الهيئة باستضافة وفود من أطفال المناطق الحدودية والمهمشة ثقافيا لإحداث حالة من الدمج الثقافى بينهم وبين أطفال القاهرة بهدف إثراء الثقافة والحث على الانتماء وحب الوطن.

وكانت نقابة الصحفيين قد استقبلت الأحد الماضى نحو 60 من أطفال مرسى مطروح وسيوة وسيدى برانى والضبعة والحمام فى إطار الأسبوع الثقافى الذى تنظمه هيئة قصور الثقافة لهم بالقاهرة وحرصها على زيارة أطفال مطروح لنقابة الصحفيين والقيام بجولة داخل مركز التدريب بالنقابة ومسرحها والمكتبة الخاصة بها والإطلاع على مراحل العملية الانتخابية التى تجرى الآن بالنقابة، وأقام الأطفال ورش عمل فنية لهم على مدار اليوم داخل النقابة قدموا خلالها لوحات فنية عن زيارتهم وعبروا فيها عن انطباعاتهم والتى تميزت بالانتماء لمصر والإعجاب بنقابة الصحفيين ومهنة الصحافة.