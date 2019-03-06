مستقبل وطن بالمنيا يتكفل بإجراء 5 عمليات خاصة بأمراض الرمد للأسر الفقيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادى الجديد احتفالية لتكريم بعض الأطفال الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة وتوزيع بعض الهدايا عليهم وذلك بدار مناسبات مركز بلاط. وفى نفس السياق، تكفلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا بإجراء "5" عمليات خاصة بأمراض الرمد لبعض الأسر الفقيرة، وذلك أحد المركز الطبية بمحافظة المنيا.

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