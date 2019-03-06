شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على: إعلان الشركات الأمريكية زيادة استثماراتها بمصر دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عبد الرحيم على عضو مجلس النواب أهمية اللقاء الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع وفد ممثلى 40 شركة أمريكية تعمل فى مصر، وبحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والإنتاج الحربى والاستثمار والتعاون الدولى والبترول والمالية والاتصالات والتجارة والصناعة ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ونائب وزير الخارجيةز

وقال "على" فى بيان له أصدره اليوم، إن تأكيد رئيس الوزراء على تقدير الحكومة للاستثمارات التى تقوم بها الشركات الأمريكية فى مصر والتى تعد امتداداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والتطلع لزيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر من أجل استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف القطاعات، إنما هو دليل على نجاح مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى على جذب الاستثمارات الأمريكية للمشاركة فى المشروعات المصرية، خاصة فى ضوء ما شهده مناخ الاستثمار فى مصر من تطورات تزامنت مع النتائج الإيجابية التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف الدكتور عبد الرحيم على، أن تأكيد رئيس الوزراء بأن كل التقارير الصادرة عن مؤسسات اقتصادية دولية تشيد بما حققته مصر من نجاحات على الصعيد الاقتصادى هو واقع حقيقى، مشيدا بحرص الحكومة على استمرارها فى القيام بإصلاحات تستهدف إزالة أى عقبات تحول دون توسيع استثمارات الشركات العاملة فى مصر وجذب استثمارات لشركات جديدة.

وأوضح "على" أهمية دعوة "مدبولى" لجميع المستثمرين الأمريكيين إلى التواصل المباشر مع رئاسة الوزراء ومع الوزراء المعنيين إذا واجهتهم أى معوقات، متعهدا بالتدخل الفورى لحلها.

وأشار الدكتور عبد الرحيم على، إلى أن إشادة مسئولى الشركات الأمريكية بما شهدته مصر من تطورات إيجابية على مدار الأعوام الماضية وتأكيدهم أن مناخ الاستثمار الحالى بات مشجعاً عن ذى قبل إضافة إلى إعلان بعض الشركات عن خطط لزيادة استثماراتها فى مصر مثل شركةIBM التى قال ممثلها إن مصر "هى المكان المناسب للاستثمار، وهى البوابة للولوج إلى الأسواق الأفريقية"، إنما هى شهادة فى حق الأوضاع السياسية والاقتصادية الناجحة فى مصر.