شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع المقبل.. إفريقية البرلمان تستضيف وزيرى الرى وقطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الأفريقية عدة لقاءات خلال الأسبوع المقبل، لمتابعة الملف الافريقي ومستجداته، وكذلك الوقوف علي رؤي واستراتيجيات قطاعات الدولة التنفيذية في ظل ترأس مصر لقمة الاتحاد الافريقي .

وذكرت لجنة الشئون الإفريقية فى بيان اليوم، أن الاجتماع الأول يعقد بحضور السفير أبو بكر الحفني مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد المقبل، وذلك "لاستكمال مناقشة اخر التطورات على الصعيد الأفريقي".

وأضاف البيان، أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر يوم الأحد فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بحضور ودادى سيدى هيبه سفير دولة موريتانيا بالقاهــــــرة، فى حين تستضيف اللجنة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين 11/3/2019 ، وذلك لمناقشة خطــــة وزارة الموارد المائية والرى وسياستها المائية ودعم التعاون مع دول حوض النيل.

كما تعقد لجنة الشئون الإفريقية اجتماعا فى تمام الساعة الواحدة ظهر الاثنين المقبل بحضور نجيب المنيف سفير دولة تونس بالقاهرة، بالإضافة إلى أن اللجنة تسضيف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء 12/3/2019، لمناقشة خطة وزارة قطاع الأعمال العام لدعم توجه شركات قطاع الاعمال العام لأفريقيا.