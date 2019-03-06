أعضاء مستقبل وطن بالإسماعيلية يزورون مطرانية الأرثوذكس لترسيخ أطر التواصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية قافلة بيطرية للكشف على رؤوس الماشية وصرف الأمصال اللازمة لها للعلاج بالمجان ، بمركز أبو صوير بالإسماعيلية. كما زارت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية مطرانية الاقباط الارثوذكس بمدينة الإسماعيلية، وذلك فى إطار ترسيخ أطر التواصل بين الحزب وأبناء الطائفة بالمحافظة، وذلك بمشاركة قيادات الحزب وأعضائه. ويأتى ذلك فى إطار السياسة التى يتبعها حزب مستقبل وطن لتوسيع دائرة التواصل مع المواطنين بالمحافظات المختلفة والتأكيد على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصرى بطوائفه.

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