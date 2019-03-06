شكرا لقرائتكم خبر عن ائتلاف حقوق الطفل: الجماعات الإرهابية تستغل احتياجات الأطفال لتنفيذ مخططاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر هانى هلال، رئيس ائتلاف حقوق الطفل، أن الجماعات المتطرفة دائما ما تستهدف الأطفال على المستوى العالم وانتشر ذلك فى الآونة الأخيرة فى عدة دول، قائلا: "رأينا فيديوهات مزعجة لأطفال ينفذون عمليات القتل والذبح بشكل لا يرتبط بالبراءة بأى صلة ".

وأشار "هلال"، إلى أن أبرز ما تعتمد عليه هذه الجماعات هم الأطفال لسهولة استقطابهم خاصة أطفال الشوارع والذين يعانون من التفكك الأسرى، مشددًا على أن الأطفال يقومون بتنفيذ الأوامر بشكل أسهل ويهربون من المراقبة أكثر من البالغين وهو ما يمكنهم من تنفيذ أى عملية،

وطالب رئيس ائتلاف حقوق الطفل، بضرورة العمل على تطبيق العقوبات على من يقوم باستغلال الأطفال، مؤكدًا على أنه لابد من حماية أطفال الشوارع.