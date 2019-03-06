صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكري سري فى ولاية كارولينا الجنوبية

كتبت: إنجى مجدى كشفت صحيفة أمريكية عن قيام قطر، التى تدعم الإرهاب، بحسب وصف الصحيفة، بإدارة مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة "ديلى واير"، الأربعاء، فإن الصحفى جوردان شيشتل، من مجلة كونسرفيتف ريفيو، أصدر تقريرا مفصلا عن مشروع سرى تم إطلاقه فى ولاية كارولينا الجنوبية من قبل الدوحة، وأشارت إلى أن قطر جنبا إلى جنب مع تركيا، تمثل واحدة من كبار ممولى المدارس المتطرفة وأكاديمية موالية للإخوان المسلمين، ذلك فضلا عن علاقة الدولة الخليجية الصغيرة بتنظيم القاعدة. وتوضح إنه تم إطلاق شركة "برزان...

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