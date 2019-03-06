كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد أقامت الحماية المدنية بوزارة الداخلية احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، عرضت من خلاله عدداً من المعدات والأدوات والأجهزة الحديثة التي يستخدمها رجال الحماية المدنية في عملهم وذلك بحضور عدداً من القيادات الامنية. وتأتي هذه الاحتفالات تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في إطار احتفالات الإدارات الشرطية بيومها العالمي. تعليقات القراء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الداخلية تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.