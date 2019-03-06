رد مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني على سؤال حول عدم حصوله على اذن لعقد مؤتمره في وزارة المال قائلا: "لا علاقة للمؤتمر الذي سأعقده بالوزارة وليس تحدياً لوزير المال الذي ذكرني بالخير وانا ممنون له".

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كانت هذه تفاصيل خبر بيفاني: لا علاقة للمؤتمر الذي سأعقده بوزارة المال وليس تحدياً للوزير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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