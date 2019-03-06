طرابلسي: كيف سيدار الدين وهل من خطة لسداده وأين أصبحت الموازنة؟

تناول النائب ادكار طرابلسي سلسلة ملفات في كلمته في إفتتاح افتتاح الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، ونوّه بداية بازالة البلوكات والمربعات الامنية من شوارع مدينة بيروت.

وفي ملف الإسكان، لفت طرابلسي إلى أنه سبق وأقر المجلس في جلسة سابقة مبلغ ١٠٠ ألف مليار ليرة لبنانية لدعم فوائد الإسكان، وما زالت القروض متوقفة منذ شباط ٢٠١٨، سائلا الى متى يستمر هذا التوقف الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد ويزيد من المشاكل الاجتماعية؟

وفي الملف الاقتصادي، أشار طرابلسي إلى أن الحكومة تستمر بالاستدانة، ونرى جدول اعمالنا مليئا باقتراحات الاستدانة، سائلا كيف سيدار الدين وهل من تقديرات للحاجات التي نطلب تمويلها؟ وهل من خطة لسداد الديون؟ وهل صارت الموازنة للعام ٢٠١٩ جاهزة؟

وعن موضوع املاك اللبنانيين الواقعة عليها مخيمات فلسطينية. تقدم طرابلسي بالشكر لرئيس مجلس النواب لادراج اقتراحنا الموقع مع زملاء آخرين، لاعفاء اصحاب الاملاك من رسوم انتقال الملكية، وهم الذين يعانون من عدم استفادتهم من ايجارات لاملاكهم منذ ٧١ سنة. ونأمل ان يتم التصويت على اقتراح القانون.

وذكر طرابلسي مرة جديدة الحكومة والبرلمان الا يصار لاقفال ملف المهجرين قبل انصاف الحقوق في حيلان والمية ومية ودرب السيم وغيرها، وطالب بانصافهم من اي صندوق كان، علما اننا لا نتكلم عن مبالغ كبيرة.